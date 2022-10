19-10-2022 22:56

È la fine del primo, esattamente il minuto 42, della gara tra Elche e Real Madrid, i blancos stanno conducendo per 1 a 0 grazie al gol all’11’ di Valverde quando ad un certo punto succede quello che non ti aspetti. Karim Benzema spedisce volontariamente in tribuna il pallone indicando poi un’altra zona del pubblico. A quel punto si attivano immediatamente i soccorsi per dare sostegno ad una donna che ha avvertito un malore. Il match si stoppa per tre minuti fin quando la tifosa di casa viene accompagnata e sorretta verso una zona più tranquilla per sostenere ulteriori accertamenti.

La buona notizia è che sia cosciente e si muove sulle sue gambe, un lungo applauso la incoraggia fin quando le telecamere non ritornano ad inquadrare il campo, la gara può finalmente riprendere.