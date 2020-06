Malore per Giuseppe Rizza: l'ex Juve versa in condizioni critiche

Per Giuseppe Rizza la partita più decisiva è quella che sta giocando ora, adesso, nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato trasferito dopo aver accusato un malore.

L’ex calciatore siciliano della Juve Primavera, al fianco di Claudio Marchisio e Domenico Criscito, Sebastian Giovinco e Alessandro Bettega sarebbe stato colpito da una emorragia, come riportano le notizie che sui social sono state riprese dai sostenitori che sempre hanno nutrito affetto e stima nei riguardi di questo ragazzo di 33 anni che ha indossato anche le maglie di Juve Stabia, Arezzo, Pergocrema e Nocerina.

Una carriera che ha legato il nome di Giuseppe Rizza – originario della magnifica cittadina di Noto, in Sicilia – alle persone, che continuano a inviare messaggi di incoraggiamento e affetto straordinario in una fase decisiva.

“Un momento delicato, un momento difficile. La SS Juve Stabia, in tutte le sue componenti, è vicina al momento ancora più complicato che vive il nostro ex calciatore Giuseppe Rizza. Con lui abbiamo vissuto momenti felici, indimenticabili e di vittoria ed è a lui che in questo momento va il nostro pensiero. Che la nostra spinta serva a rivederti presto tra noi.

Forza Beppe, non mollare! Ti aspettiamo!

S.S. Juve Stabia”.