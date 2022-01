Mammana, confessione shock: "Ho pensato al suicidio"

07-01-2022 08:36

Il difensore del River Plate, Emanuel Mammana, ha raccontato uno dei momenti più complicati della sua vita personale.

Dopo la morte dei suoi genitori, l’ex giocatore del Lione aveva raccontato di aver pensato al suicidio, come confidato a ‘Olé’ nell’aprile del 2020: “Tutti quelli a cui è capitato di perdere i genitori sanno quanto sia dura. Stavo per suicidarmi, stavo per fare una cosa folle”.

Il classe 1996 ha poi fornito i dettagli di quel terribile momento a ‘Radio La Red’: “Stavo per andare ad allenarmi, ma dopo due mesi non volevo saperne più niente. Sono andato a prendere il treno e quando ho visto che stava arrivando stavo per buttarmi”.

Provvidenziale a quel punto, è stato l’intervento di una persona che gli ha letteralmente salvato la vita: “Mi ha afferrato per il collo della maglietta e mi ha sbattuto contro il muro. Non so chi sia quella persona ma la ringrazio dal profondo del mio cuore”.

Per Mammana, il presente è impreziosito da una ritrovata serenità e dall’amore per la sua famiglia: “Oggi ho la mia famiglia e i miei figli. I miei genitori non avrebbero voluto questo”.

Nel percorso che lo ha condotto verso una ritrovata serenità, è stato fondamentale l’aiuto del River: “Il River mi ha aiutato. Ho capito quanto fortemente mi avevano voluto e che non potevo permettermi di buttare via tutto per la mia tristezza. Dovevo realizzare il sogno di mio padre: voleva che arrivassi in prima squadra al River”.

OMNISPORT