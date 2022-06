Man City: Bernardo Silva tentato dal Barcellona

10-06-2022 09:56

Bernardo Silva non ha escluso un trasferimento al Barcellona dopo aver segnato per il Portogallo nella vittoria di Nations League contro la Repubblica Ceca.

Il centrocampista del Manchester City ha ancora tre anni di contratto con i campioni della Premier League, ma il boss del Barca Xavi sarebbe intenzionato a portarlo al Camp Nou.

Questa settimana Pep Guardiola ha messo in dubbio che il Barca possa permettersi giocatori del calibro di Robert Lewandowski e Silva, quasi un anno dopo aver perso Lionel Messi a causa della crisi finanziaria del club.

Il passaggio di Frenkie de Jong al Manchester United potrebbe però mettere i blaugrana nelle condizioni di fare un tentativo per Silva.

Il 27enne ha segnato entrambi i gol nella vittoria per 2-0 del Portogallo in Nations League contro la Repubblica Ceca all’Estadio Jose Alvalade, prima di essere interrogato su un possibile trasferimento in Liga:

“Se il Barcellona mi seduce? Purtroppo in questo momento non posso dire nulla. Sono con la Nazionale e sono molto concentrato. Quando la stagione sarà finita, vedremo cosa succederà”.

Il CT del Portogallo Fernando Santos ha anche elogiato Silva dopo la sua prestazione magnifica di giovedì:

“Quando è al meglio, sono sicuro che è tra i primi 10 al mondo”, ha detto. “Quando si parla di questi argomenti, chi segna molti gol ha più visibilità, ma tecnicamente è tra i primi 10 giocatori al mondo”.

