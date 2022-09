Man United: Cristiano Ronaldo potrebbe ancora lasciare il club

03-09-2022 14:44

La “saga” del trasferimento di Cristiano Ronaldo potrebbe non essere finita, con nuove notizie, riportate da Ajansspor, che parlano di un accordo per il trasferimento alla squadra turca del Fenerbahce.

Ronaldo, 37 anni, è entrato dalla panchina in ognuna delle ultime tre vittorie consecutive del Manchester United, con la sua unica partenza da titolare nella disastrosa sconfitta per 4-0 a Brentford.

Con la finestra di trasferimento chiusa in Inghilterra, Germania, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda e nella maggior parte dei campionati europei, sembrava che Ronaldo fosse destinato a rimanere allolo United almeno fino a gennaio, ma la finestra turca rimane aperta fino all’8 settembre.

Il Fenerbahce, squadra della Super Lig turca, potrebbe essere pronto ad assicurarsi il cinque volte Pallone d’Oro dopo che Ajansspor ha riferito che Ronaldo è stato convinto dal manager portoghese Jorge Jesus a fare il grande salto.

Nessuna squadra in Super Lig ha segnato più dei 13 gol del Fenerbahce nelle quattro partite in questa stagione, e una maggiore potenza di fuoco potrebbe essere in arrivo, dato che il presidente del club Ali Koc sarebbe d’accordo con il trasferimento, con solo gli ultimi dettagli necessari per finalizzare le cose.

Koc ha esperienza con acquisti di alto profilo, avendo convinto Mesut Ozil, ex compagno di squadra di Ronaldo al Real Madrid, a firmare la scorsa stagione, collezionando otto gol e due assist in 22 partite di campionato prima di scegliere di rimanere in Super Lig per un’altra stagione, trasferendosi però all’Istanbul Basaksehir.