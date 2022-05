Man United, il consiglio di Van Basten e Ten Hag

17-05-2022 23:32

Il tecnico Erik Ten Hag sta per cominciare la propria avventura come nuovo allenatore del Manchester United. Le incognite sulla squadra sono molte, data una stagione davvero deludente nonostante il ritorno a Old Trafford di Cristiano Ronaldo. Questo è stato il punto più basso toccato dai Red Devils da quasi una decade, ovvero da quando Sir Alex Ferguson ha abbandonato la barca.

A correre in aiuto dell’attuale manager dell‘Ajax ci pensa Marco Van Basten, che a Ziggo Sports da un consiglio di mercato: “Penso ad Hakim Ziyech, che gioca già in Inghilterra e potrebbe essere davvero un grande giocatore nello United di Erik.

