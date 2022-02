Man United, Rangnick su Cristiano Ronaldo: "Dovrebbe segnare più gol"

12-02-2022 13:41

Il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha pungolato Cristiano Ronaldo oggi in conferenza stampa prima della gara contro il Southampton. Queste le sue parole:

“Dovrebbe segnare più gol ovviamente perchè stiamo creando occasioni ma non ha segnato abbastanza. Non è solo un problema di Ronaldo, succede anche agli altri giocatori. Non stiamo segnando abbastanza. Se guardi tutte le occasioni che abbiamo creato, dobbiamo migliorare nelle prossime settimane“.

Non è un segreto che non ci sia feeling tra i due, e che Ronaldo abbia già comunicato che lascerà il club in caso di conferma del tecnico a fine stagione.

