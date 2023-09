Manchester City e MEA: parte il programma Esports per giovani

La Manchester Esports Academy (MEA) ha stretto una partnership con City in the Community, l'organizzazione di beneficenza ufficiale del Manchester City, per avviare un programma pilota di eSport della durata di sei settimane.

24-09-2023 18:57

La Manchester Esports Academy (MEA) ha stretto una partnership con City in the Community, l’organizzazione di beneficenza ufficiale del Manchester City, per avviare un programma pilota di eSport della durata di sei settimane.

La nuova “cantera” esports

Questo nuovo accordo, iniziato sabato 23 settembre, si propone di fornire formazione e coaching in ambito eSport a 20 giovani provenienti dalla zona di Greater Manchester. L’obiettivo principale del programma è concentrarsi sui giovani caregiver e coloro che provengono da contesti a basso reddito. Inoltre, il programma mira a educare anche i genitori dei partecipanti sulle opportunità di carriera all’interno del settore degli eSport.

La Manchester Esports Academy è stata fondata nel giugno 2023 da Gametech, una divisione di IN4 Group, con la speranza di scoprire e sviluppare la prossima generazione di talenti nel mondo degli eSport. Questo corso di sei settimane si terrà presso il campus di Gametech nella “Home of Skills & Technology” a Salford e sarà condotto da allenatori certificati dalla Esports Coaching Academy.

Il Manchester City e il mondo dei videogiochi competitivi

Sebbene questa sia la prima incursione di City in the Community nel mondo degli eSport, il Manchester City, il club di calcio affiliato, è stato attivo in questo settore per diversi anni. Oltre a partecipare attivamente alle competizioni di Fortnite, il club ha collaborato con nomi di spicco come FaZe Clan e Gen.G per ospitare diverse iniziative legate agli eSport.

Sam Dainty, responsabile delle partnership e della raccolta fondi di City in the Community, ha commentato questa collaborazione affermando: “Siamo entusiasti di fare il nostro ingresso nel mondo degli eSport come organizzazione di beneficenza, offrendo questo programma pilota ai giovani partecipanti.

“City in the Community è impegnata nell’arricchire le vite dei giovani attraverso il calcio, inclusa la creazione di opportunità educative e lavorative per i giovani della città tramite i nostri programmi “Healthy Futures“. Questa filosofia è condivisa dalla Manchester Esports Academy e non vediamo l’ora di assistere a come questa collaborazione possa creare nuove opportunità e competenze per i nostri partecipanti”.