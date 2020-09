Manchester City, Gundogan positivo al Coronavirus

Il Manchester City perde una pedina importante del suo centrocampo in vista dei primi impegni stagionali di Premier League: Ilkay Gundogan è infatti risultato positivo al Coronavirus, si tratta del terzo giocatore dei Citizens.

La notizia è stata diffusa dal sito ufficiale del club inglese, che annuncia di aver già isolato il giocatore dal resto della squadra: “Il Manchester City può confermare che Ilkay Gundogan è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore sta osservando un periodo di 10 giorni di isolamento in accordo con il protocollo della Premier League e del governo UK. Auguriamo a Ilkay una pronta guarigione”.

Gundogan diventa dunque il terzo positivo al Covid-19 del Manchester City dopo Mahrez e Laporte: il mediano tedesco salterà dunque l’esordio in campionato di questa sera in programma in casa del Wolverhampton.

