Manchester City-Leicester 2-5: Batosta per Guardiola, Vardy fa tripletta

Tre vittorie su tre per il Leicester, che continua a volare agganciando in testa alla classifica di Premier League l’altra sorpresa di inizio stagione, l’Everton di Ancelotti, espugnando il campo del Manchester City per 5-2.

Non basta il gran gol di Mahrez dopo 4 minuti: tre gol di Vardy, due su rigore intervallati da una grandiosa marcatura di tacco, ribaltano il punteggio, e Maddison firma il 4-1. Aké riporta i Citizens a -2 nel finale, ma Tielemans, ancora dal dischetto, firma il 5-2 definitivo.

Manchester City ora a -6 dalla vetta, seppur con una gara in meno: la Premier League continua a sorprendere in questo inizio di stagione.

OMNISPORT | 27-09-2020 21:55