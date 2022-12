Manchester City pronto a fare follie per Gvardiol

13-12-2022 15:39

Il Manchester City ha presentato un’offerta per Josko Gvardiol. Secondo quanto riportato dal portale Footmercato, la proposta del club inglese potrebbe salire a 110 milioni di euro e include il 20% sulla futura cessione. L’obiettivo è quello di bloccare in inverno il difensore per poi permettergli di completare la stagione al Lipsia. Guardiola ha già parlato con lui dell’eventuale trasferimento e del progetto della società, così come hanno fatto in un incontro Manchester City, Lipsia ed entourage del calciatore.