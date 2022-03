Manchester United, Cristiano Ronaldo verso l'addio a fine stagione

02-03-2022 21:43

Manchester United e Cristiano Ronaldo sono sempre più vicini a dirsi addio a fine stagione. Le difficoltà stagionali dei Red Devils, unite a un rapporto non certo idilliaco col tecnico Ralf Rangnick, stanno facendo ragionare il fenomeno di Madeira, intenzionato a conquistare ancora dei trofei in carriera. Evidentemente, il cinque volte Pallone d’Oro non considera Manchester un posto adatto.

Come scrive calciomercato.com, sono due i club in pole position per accaparrarsi l’ex Juve, ovvero PSG e Manchester City, ancora alla ricerca di una prima punta di peso. Dal canto loro, i francesi possono mettere sul piatto una possibile coppia con Leo Messi, oltre a uno stipendio da capogiro.

