Manchester United: Diallo al Sunderland

Dopo il prestito al Rangers, nel campionato scozzese, Amad DIallo lascerà di nuovo il Manchester United in prestito. L’emittente britannica Sky Sports UK riferisce che l’ex Atalanta, acquistato dai Red Devils per circa 40 milioni di euro (25 fissi+15 di bonus), è ad un passo dal Sunderland. L’attaccante della Costa d’Avorio, classe 2002, cercherà nuovamente spazio in Championship e si trasferirà presto con la formula del prestito secco per cercare minutaggio.

