Manchester United: interesse per Yann Sommer

17-08-2022 16:21

Il Manchester United, già alle prese con il difficile caso Cristiano Ronaldo e l’estenuante trattativa tra la madre di Adrien Rabiot per portare il figlio in Inghilterra, è al lavoro per portare un estremo difensore da affiancare a David De Gea. Secondo quanto riporta il quotidiano svizzero di lingua tedesca, tra i profili sondati ci sarebbe anche il nazionale svizzero Yann Sommer del Borussia Monchengladbach, ma la formazione tedesca al momento sembra avere declinato l’offerta per una cessione del nazionale rossocrociato.

