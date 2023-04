Mancini e l'annoso tema degli italiani in campo

Le valutazioni numeriche del CT: "Solo 7 o 8 i titolari italiani in Milan, Inter e Napoli, si fa fatica a fare le convocazioni".

14-04-2023 19:25

Roberto Mancini, ospite dell’evento ‘All inclusive, nessuno escluso’, torna una volta di più sul limitato bacino che il CT può prendere in considerazione quando fa le convocazioni in Nazionale: “Nel campionato italiano giocano troppi stranieri e così risulta complicato il compito dei selezionatori delle nazionali quando è il momento di fare le convocazioni. Se noi facciamo un calcolo relativo alle italiane che hanno raggiunto i quarti di finale della Champions, ossia Inter, Milan e Napoli, ci accorgiamo che complessivamente sono 7-8 gli italiani potenziali titolari, tutti gli altri sono stranieri. Per la nostra nazionale questo è chiaramente un problema, i giovani italiani faticano a crescere”.