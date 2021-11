Mancini lancia la sfida alla Svizzera: "Chiellini e Bonucci stanno bene"

08-11-2021 15:45

Settimana cruciale per l’Italia calcistica, che dopo aver esultato e gioito nel mese di luglio per l’impresa degli Azzurri di Roberto Mancini vuole cancellare il brutto ricordo della mancata qualificazione agli scorsi Mondiali.

La sfida contro la Svizzera, in programma venerdì all’Olimpico, è decisiva: l’Italia non ci arriva al meglio, in virtù di diversi acciacchi fisici, però.

Il commissario tecnico della Nazionale intervenuto in conferenza stampa ha presentato il match facendo il punto sui giocatori a disposizione.

“Dobbiamo fare i conti con qualche problema fisico: Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa. Poteva essere una partita importante per Zaniolo, ma non possiamo rischiare. Li sostituiremo entrambi. Dobbiamo valutare anche Barella: non sembra sia nulla di preoccupante, ma vedremo. Gli altri dovrebbero essere ok. Pessina? Non lo abbiamo chiamato perché non era pronto: stiamo valutando anche lui”.

Mancini ha poi parlato di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, in dubbio fino a qualche ora fa.

“Chiellini e Bonucci stanno bene, ci alleniamo oggi e domani, giorni di scarico, poi valutiamo le condizioni di tutti”.

Il commissario tecnico ha fatto anche il punto sulla gara, che comunque a detta sua non sarà la più complicata.

“La settimana della finale era un po’ più complicata: non abbiamo nulla da perdere, faremo la nostra partita. Dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione”.

Focus anche su Pobega, Belotti e Tonali, in grande forma.

“Non riesco a paragonare qualcuno a Pobega: è un giocatore fisico e tecnico. E’ giovane e intelligente. Tonali ha già giocato con noi, può fare sia l’interno che il palleggiatore. Belotti? Non si può essere sempre al Top, ma quando vestono la maglia della Nazionale i giocatori fanno cose positive”.

OMNISPORT