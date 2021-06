Mancini spinge Emerson Palmieri all'Inter

Emerson Palmieri in un’intervista al Telegraph ha rivelato il consiglio del ct Roberto Mancini: ” Vuole vedermi fare bene, quindi mi ha detto che forse sarebbe stato meglio per me andare in un’altra squadra ambiziosa, dove avrei potuto giocare il più possibile e migliorarmi ancora”.

L’ex terzino del Chelsea è nel mirino dell’Inter: “Però sappiamo che a volte il calcio dipende da tanti fattori, non solo da me. Tutto quello che posso promettere oggi è che ogni volta che sarò chiamato in Nazionale, darò il massimo fino all’ultima goccia di sudore. Ora non penso tanto al mercato. Ho i miei obiettivi personali e darò risposte sul campo. Il futuro non mi preoccupa”.

OMNISPORT | 08-06-2021 17:13