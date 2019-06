Maradona assicura: "Non sto morendo"

Dopo la sua decisione di lasciare la panchina dei Dorados per problemi di salute, sono iniziate a circolare delle news pesanti circa il suo stato attuale. Sui social network, in tanti hanno parlato di Alzheimer.

Maradona ha risposto in maniera chiara circa le sue condizioni fisiche: "La parola Alzheimer è fuori luogo. Le persone che hanno il morbo di Alzheimer muoiono e io non sto morendo. Questa gente parla per creare confusione", il suo commento riportato da Marca.

SPORTAL.IT | 21-06-2019 07:39