Marcel Hirscher apripista in prova sulla Streif di Kitzbuehel!

Quello che molti avevano prospettato nelle ultime settimane Marcel Hirscher è tornato nel Circo Bianco della Coppa del Mondo di sci alpino maschile a quasi due anni e mezzo da quando ha annunciato il suo ritiro. Non l’ha fatto però in gara ma come apripista della prima prova cronometrata sulla Streif di Kitzbuehel, la pista più difficile e pericolosa del mondo, lui che tra l’altro è stato uno dei più grandi slalomgigantisti di sempre, nonché vincitore otto volte consecutive della sfera di cristallo assoluta.

Quale occasione migliore di questa per promuovere Van Deer, il neonato marchio di sci del 32enne fuoriclasse austriaco del Salisburghese? Pare inoltre, come riporta una fonte molto autorevole come il responsabile del Marcel Hirscher Fan Club Italia, che possa fare l’apropista anche nella prova cronometrata di domani e nelle due discese di venerdì e sabato. E chissà che non stia davvero pensato a un ritorno all’agonismo nella prossima, se non addirittura nella parte finale di questa.

Per quanto riguarda il risultato della prova, che passa inevitabilmente in secondo piano davanti a questa che è indubbiamente la notizia del giorno per quanto riguarda gli sport invernali, gli azzurri Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer si sono piazzati rispettivamente secondo ex-aequo con l’austriaco Matthias Mayer e quarto. Il miglior tempo lo ha fatto segnare il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Trentasettesimo Dominik Paris, che ha studiato le condizioni del fondo della Streif, una delle piste sulle quali ha vinto di più.

