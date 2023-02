Marcell Jacobs di scena a Lievin a caccia di conferme

Il campione olimpico dei 100 metri prenderà parte alla quinta tappa del World Indoor Tour e andrà alla ricerca di miglioramenti rispetto alla prima uscita stagionale, provando a rispondere anche a Prescod.

14-02-2023 11:36

Torna di nuovo in pista il Re della velocità Marcell Jacobs che mercoledì 15 febbraio sarà protagonista in Francia, a Lievin, nella 5° tappa del World Indoor Tour.

La gara sarà ovviamente quella dei 60 metri e l’obiettivo è migliorare il tempo messo a registro nella prima uscita stagionale a Lodz ovvero il 6.57 frutto anche di una partenza così così.

In Francia inseguirà anche il terzo sigillo della sua carriera in questa location dove primeggiò già nel 2021 (6.54) e nel 2022 (6.50).

Ma non è tutto qui perché il campione di Desenzano è chiamato a rispondere anche all’ottima prova del britannico Reece Prescod che a Berlino ha stampato un importante 6.49 e che ad Istanbul, agli Europei in programma a marzo, vorrà certamente dire la sua.