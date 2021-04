Marco Branca chiama il Napoli

Lontano da un ruolo dirigenziale da ormai sette anni, Marco Branca apre a un futuro nel Napoli.

Intervistato da ‘Radio Kiss Kiss’ l’ex responsabile dell’area tecnica dell’Inter pluricampione d’Italia sotto le gestioni di Roberto Mancini e José Mourinho e vincitrice anche della Champions League nel 2010, ha lasciato il club nerazzurro nel febbraio 2014, senza più aporodare in altri club.

L’eventuale chiamata del Napoli potrebbe essere l’occasione giusta per rientrare: “Nessuno potrebbe dire di no al fascino di questa piazza, sarebbe una prospettiva in grado di interessare chiunque” le parole del dirigente toscano, che ha poi parlato dell’imminente sfida del “Maradona” tra gli azzurri di Rino Gattuso e la stessa Inter.

“Mi aspetto una partita aperta, credo che l’Inter sia ormai vicina allo scudetto. Mi auguro possano conquistarlo il prima possibile”.

OMNISPORT | 14-04-2021 16:39