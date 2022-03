Marco Odermatt conquista la sua prima Coppa del Mondo

16-03-2022 11:34

Prima volta per Marco Odermatt. Lo sciatore svizzero ha infatti conquistato la sua prima Coppa del Mondo generale della carriera sulle nevi di Courchevel.

La gara però, è stata vinta da un grandissimo Kriechmayr, al secondo successo stagionale nella specialità dopo quello ottenuto a Wengen. L’austriaco è stato autore di una prestazione a dir poco fenomenale, riuscendo a fare la differenza soprattutto nella prima parte della discesa, quella alta. Poi è stato bravo ad amministrare il vantaggio ottenuto e a gestirlo nelle curve veloci della parte finale, in cui si trova particolarmente a suo agio.

Quindi, pur non vincendo la gara, Marco Odermatt fa festa per un secondo posto che gli vale la vittoria della Coppa del Mondo generale. Anche per lo svizzero comunque, la prestazione è stata piuttosto positiva, anzi, quasi ottima, se non ci fosse stato l’austriaco a fare meglio di lui. Una stagione davvero da incorniciare per Odermatt, che dopo aver vinto in superG e gigante, si è portato a casa con merito la Coppa, avendo ora 1459 punti contro i 1100 di Kilde.

La festa odierna però non finisce qui. Anche il norvegese Aamodt Kilde può ritenersi soddisfatto e festeggiare visto che ha conquistato la coppa di discesa. A lui è bastato arrivare quarto ad 85 centesimi dal vincitore, ma alle spalle del rivale Beat Feuz, che chiude terzo (+0.54). Un risultato questo, che non basta all’elvetico: Feuz perde infatti la possibilità di conquistare la sua quinta coppa di discesa consecutiva per soli tredici punti. La classifica recita infatti: Kilde 620 punti; Feuz 607.

Quinta posizione invece per l’austriaco Daniel Hemetsberger (+1.31), che ha preceduto il nostro Dominik Paris (+1.54). Grazie a questo risultato, lo sciatore azzurro, conquista il terzo posto nella classifica di discesa, distanziando di soli cinque punti Odermatt (522 punti contro 517).

Appena fuori dalla top 10 Matteo Marsaglia (+1.87), mentre niente da fare per Christof Innerhofer (+3.34) che ha chiuso fuori dai punti.

