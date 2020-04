Marco Parolo ha già un rimpianto

Intervistato da 'Lazio Style Radio', Marco Parolo ha espresso le sensazioni dello spogliatoio biancoceleste in attesa che riparta il campionato, sospeso con la squadra di Inzaghi in piena corsa per lo scudetto.

L’ex centrocampista del Parma ha già un rimpianto in vista della volata finale: “C’è tanta voglia di ripartire, il problema grosso sarà la mancanza del pubblico. Con quel clima partivamo già per 1-0, il pubblico laziale è il migliore di tutti".

“Il fatto che siamo stati una sorpresa ci ha dato una spinta ulteriore – l'analisi di Parolo sulla super stagione della squadra – Se lotti per il quarto-quinto posto non hai lo stesso stimolo di quando giochi una finale di un torneo, il sogno scudetto ci dà quell’energia in più per salvare un pallone in più e correre più veloci. La qualificazione Champions rimane un nostro sogno. Sappiamo che possiamo farcela. Siamo un gruppo molto unito in campo e fuori, i giocatori di classe si sacrificano anche a difendere. Lo staff tecnico ci segnala i difetti e ci aiuta a risolverli".

Non poteva mancare l'elogio ad Inzaghi, prima di una riflessione sulla propria "particolare" stagione: "Il mister ha la capacità di prendere tutte le cose positive per crescere e di metterle insieme. Se uno è bravo arriva a traguardi importanti. Questa squadra può migliorare ancora".

“La mia stagione è diversa dalle precedenti perché non sono più un titolare inamovibile, ma ho capito di poter essere utile in tante altre cose. All’inizio non riuscivo a tenere il ritmo non giocando con continuità, ci ho messo un po’ di più, ma sono soddisfatto per come ho saputo cambiare il mio modo di pensare. Amo questa maglia e questo ambiente e mi sono messo a disposizione”.

SPORTAL.IT | 24-04-2020 19:20