Coronavirus, Serie A: positivo Marco Sportiello dell'Atalanta

L’Atalanta ha reso noto che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al club nerazzurro la positività al Covid-19 del portiere Marco Sportiello.

L’estremo difensore è attualmente asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti l’ex del Frosinone e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27 marzo.

“Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al Club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello – si legge in una nota ufficiale del club bergamasco – Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020”.

Sportiello, che era sceso in campo nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Valencia, è il primo caso di positività nell’Atalanta, il sedicesimo in serie A dopo Rugani, Matuidi e Dybala (Juventus), Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby, Depaoli, Bereszynski (Sampdoria), Vlahovic, Cutrone, Pezzella (Fiorentina), Zaccagni (Verona) e Daniel Maldini (Milan).

SPORTAL.IT | 24-03-2020 21:38