Ciclismo, Mark Cavendish è stato dimesso dopo la caduta

Migliorano le condizioni di Mark Cavendish. Lo sprinter della Deceuninck-Quick Step è stato infatti dimesso dall’ospedale di Gand dove era stato ricoverato in seguito alla caduta in pista avvenuta lunedì 22 novembre durante la prova dell’Americana della Sei Giorni di Gand, in cui ‘Cannonball’ aveva riportato la frattura di due costole e uno pneumotorace.

Cavendish, che aveva provato a rialzarsi, salvo poi essere ricoverato d’urgenza e trascorrere alcune ore in terapia intensiva per precauzione, dovrà ora osservare un periodo di convalescenza, terminato il quale riprenderanno le trattative con la Deceuninck-Quick Step per il rinnovo del contratto in scadenza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano belga ‘Het Nieuwsblad’, è stata la moglie Peta Todd ad andare a prendere Mark in auto all’ospedale e riaccompagnarlo a casa, in Gran Bretagna.

