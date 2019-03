Marquez: "Argentina più adatta a me"

Il centauro della Honda Marc Marquez fa il punto della situazione a pochi giorni dal Gp dell'Argentina: "Il Qatar è stata una pista in cui di solito ho avuto dei problemi, e arrivare secondo è stato positivo. L’Argentina si adatta meglio al mio stile, cercherò di dare il 100%. Di solito il nostro passo qui è ottimo, ma per ragioni diverse non riusciamo mai a portare a casa il massimo".

"Ho la moto migliore? Non lo so, so che ho il migliore team. Il risultato del Qatar è stato molto importante. In inverno abbiamo lavorato in modo diverso, staremo a vedere in gara quale sarà il nostro livello".

SPORTAL.IT | 28-03-2019 17:30