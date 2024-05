MotoGP Le Mans, Gp Francia diretta LIVE: Bagnaia che duello con Martin! Acosta e Bezzecchi a terra

Cronaca in diretta

Martin-Bagnaia-Vinales la prima fila odierna con lo spagnolo del team Pramac che ieri si è aggiudicato la gara sprint mentre Bagnaia è stato costretto al ritiro. In seconda fila ci sono i due italiani del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Di Giannantonio e Bezzecchi, con Aleix Espargarò su Aprilia. Settimo posto per Acosta, poi Quartararo e Morbidelli.

In classifica mondiale Martin ha allungato a 28 punti il proprio vantaggio sul secondo che ora è Enea Bastianini, Bagnaia è terzo a un punto dal compagno di scuderia. Acosta è quarto a 31 punti dal connazionale, poi ci sono Vinales a 70 e Marquez a 69.

Giro di ricognizione in corso sul cicuito Bugatti, tra pochissimo il via alla gara!

PARTITI! Partenza fenomenale di Bagnaia che si porta al comando davanti a Martin ed Espargarò. Non bene invece Bezzecchi che si ritrova in decima piazza. Gran partenza anche di Marquez che ha quasi ripetuto lo spunto di ieri.

GIRO 1. Martin non lascia spazio a Bagnaia che però rimane al comando. Espargarò sempre terzo davanti a Di Giannantonio. Vinales è quinto.

GIRO 3. ACOSTA A TERRA! Lo spagnolo stacca lunghissimo ma perde l'anteriore cadendo davanti a Di Giannantonio! L'italiano sfiora lo spagnolo ma riese a rimanere in piedi.

GIRO 4. FUORI BEZZECCHI! L'italiano del team VR46 perde l'anteriore in percorrenza e finisce nella ghiaia!

GIRO 9. Lungo sia di Bagnaia che di Martin, ma entrambi non perdono nulla dagli inseguitori.

Jorge Martin ha vinto dominando la Sprint Race del Gran Premio di Francia. Il tutto mentre Francesco Bagnaia ha vissuto un sabato da incubo con una Sprint iniziata male e finita peggio e quasi subito: partenza flop per Pecco che si ritrova al 14° posto per poi ritirarsi al 3° giro con una Ducati, la seconda moto, che non sentiva a posto. Sul podio con Martinator, sempre più uomo SR, tripletta spagnola con Marc Marquez autore di una grande rimonta dal 13° posto e Maverick Vinales.

Oggi si riparte dal risultato delle qualifiche di ieri mattina. Jorge Martin partirà davanti a tutti. In prima fila con lui anche Bagnaia e Vinales. Seconda fila con i due piloti del team VR46 Di Giannantanio, Bezzecchi con l’Aprilia di Aleix Espargaro. 7° Acosta, 8° un ottimo Quartararo, con la Yamaha, 9° Morbidelli e 10° lo sfortunato Bastianini. Marc Marquez che non ha superato il taglio in Q1, partirà 13°.

Il Gran Premio di Francia si corre sul Circuito di Le Mans e sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 12 maggio 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. J. Martin 1:29.919

Ducati 2. F. Bagnaia 1:30.111

Ducati 3. M. Viñales 1:30.313

Aprilia 2ª fila 4. F. Di Giannantonio 1:30.436

Ducati 5. M. Bezzecchi 1:30.553

Ducati 6. A. Espargaró 1:30.572

Aprilia 3ª fila 7. P. Acosta 1:30.650

KTM 8. F. Quartararo 1:30.686

Yamaha 9. F. Morbidelli 1:30.782

Ducati 4ª fila 10. E. Bastianini 1:30.786

Ducati 11. J. Miller 1:31.007

KTM 12. M. Oliveira 1:31.075

Aprilia 5ª fila 13. M. Marquez 1:30.586

Ducati 14. R. Fernandez 1:30.676

Aprilia 15. J. Zarco 1:30.891

Honda 6ª fila 16. A. Rins 1:31.067

Yamaha 17. A. Marquez 1:31.148

Ducati 18. J. Mir 1:31.186

Honda 7ª fila 19. T. Nakagami 1:31.274

Honda 20. A. Fernandez 1:31.473

KTM 21. L. Marini 1:31.837

Honda 8ª fila 22. B. Binder s.t.