Marquez separato in casa: ecco perché

E’ singolare la vicenda che ha come protagonista al Mondiale Rafael Marquez: non può indossare le stesse maglie da allenamento dei suoi compagni di squadra, ma neanche bere dalle stesse bottigliette. Marquez non può nemmeno essere nominato ‘Uomo partita Budweiser’ dalla FIFA, né può essere intervistato davanti ai cartelloni che normalmente fanno da sfondo alle interviste post-partita.

Dall’agosto dello scorso anno l’ex calciatore dell’Hellas Verona (ma soprattutto del Barcellona, della cui difesa è stato a lungo uno dei pilastri) è infatti nella black list del dipartimento del Tesoro statunitense, per il suo presunto coinvolgimento in un’operazione di riciclaggio di denaro proveniente dai cartelli della droga messicani. La conseguenza principale di questo provvedimento è che i marchi e le banche statunitensi non possono avere alcun tipo di relazione commerciale con lui. Marquez non è stato formalmente incriminato ma i suoi beni negli Stati Uniti sono stati congelati, così come le sue attività collegate a imprese statunitensi. Il calciatore ha negato ogni accusa, e da quasi un anno sta portando avanti una battaglia legale per essere tolto dalla lista nera.

Entrando al minuto 74 della partita contro la Germania di domenica, Marquez è diventato il quarto giocatore dopo Gianluigi Buffon, Antonio Carbajal e Lothar Matthaeus a partecipare a cinque Mondiali. E ha contribuito a rafforzare la ‘maledizione’ dei campioni in carica al debutto.

I CAMPIONI IN CARICA AL DEBUTTO

2018 – Campione in carica: Germania – Al debutto sconfitta per 1-0 con il Messico

2014 – Campione in carica: Spagna – Al debutto sconfitta per 5-1 dall’Olanda

2010 – Campione in carica: Italia – Al debutto pareggio per 1-1 con il Paraguay

2006 – Campione in carica: Brasile – Al debutto vittoria per 1-0 con la Croazia

2002 – Campione in carica: Francia – Al debutto sconfitta per 1-0 con il Senegal

1998 – Campione in carica: Brasile – Al debutto vittoria per 2-1 con la Scozia

1994 – Campione in carica: Germania – Al debutto vittoria per 1-0 con la Bolivia

1990 – Campione in carica: Argentina – Al debutto sconfitta per 1-0 con il Camerun

1986 – Campione in carica: Italia – Al debutto pareggio per 1-1 con la Bulgaria

1982 – Campione in carica: Argentina – Al debutto sconfitta per 1-0 con il Belgio

1978 – Campione in carica: Germania – Al debutto pareggio per 0-0 con la Polonia

1974 – Campione in carica: Brasile – Al debutto pareggio per 0-0 con la Jugoslavia

SPORTAL.IT | 19-06-2018 16:50