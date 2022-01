Martinez: "Alla prima sconfitta mi ritiro"

25-01-2022 17:54

Giovedì sera, Sergio Martinez affronterà Macaulay McGowan. Non è proprio un match di cartello, ma il campione argentino sente la tensione legata al rischio di una possibile sconfitta che per sua stessa ammissione lo condurrebbe al ritiro definitivo.

L’ex campione dei pesi medi è carico: “Iniziare il nuovo anno con un combattimento, poche settimane dopo Capodanno, è qualcosa che mi rende molto felice. Mi entusiasma molto. Come team cerchiamo di scegliere avversari che possano portarmi a dare sempre di più”.

Poi la promessa: “Alla prima sconfitta mi ritirerò e questo mi dà tanta motivazione. Non voglio perdere, non voglio ritirarmi. Non voglio assolutamente perdere. Voglio combattere per un titolo mondiale e voglio vincerlo ancora una volta. Voglio combattere contro i migliori. Questo match, il numero 60 della mia carriera, sarà un match in più da aggiungere al mio record professionistico. So che tutto ciò che sto facendo mi sta avvicinando al titolo mondiale. So che tutto questo lavoro che sto svolgendo è orientato a garantirmi una chance per il mondiale”.

