Ai microfoni di Sky Sport, il DS del Milan, Federico Massara ha parlato dei rinnovi di due giocatori di punta dei rossoneri: “I rinnovi di Donnarumma e Çalhanoglu? Non ci sono novità, ci auguriamo arrivino presto”.

Mentre su altri acquisti: “Stiamo verificando se ci sono opportunità per completare l’organico, se ci saranno ci faremo trovare pronti. Per ora non ci sono sviluppi né per lui né per altri giocatori accostati al Milan”.

OMNISPORT | 03-01-2021 18:10