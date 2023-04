Masters 1000 di Monte Carlo, il sorteggio: come è andata a Sinner, Berrettini e Musetti

Il torneo in terra rossa è al via a partire dalla prossima settimana

07-04-2023 18:47

Parte la stagione in terra rossa con il torneo Masters 1000 di Monte Carlo: all’appello mancheranno due big come Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, mentre rientrerà Novak Djokovic dopo l’assenza forzata negli Stati Uniti.

Quattro gli italiani presenti nel tabellone principale: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, tutti inseriti nella parte alta del seeding.

Sinner, rientrato in Top 10 dopo l’ottimo tour negli Stati Uniti, inizierà al secondo turno contro uno tra il belga David Goffin e l’argentino Diego Schwartzman. Agli ottavi di finale potrebbe vedersela con il polacco Hubert Hurkacz, ai quarti con Novak Djokovic.

Il serbo potrebbe essere invece l’avversario di Lorenzo Musetti già agli ottavi di finale: l’esordio del tennista di Carrara avverrà contro il serbo Kecmanovic.

Matteo Berrettini esordirà contro Cressy, poi dovrà vedersela con Norrie o Cerundolo. Urne complicate per Lorenzo Sonego, che in caso di vittoria al primo turno con un qualificato dovrà vedersela con Daniil Medvedev, tra i favoriti per la vittoria finale.