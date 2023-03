Masters 1000 Miami: Alcaraz travolgente, Sinner bene contro Djere

Prima giornata del secondo turno senza tante sorprese sul cemento della Florida. Per l'altoatesino ora c'è Dimitrov

25-03-2023 08:38

Giornata senza troppe sorprese quella del 24 marzo al Masters 1000 di Miami, la prima del secondo turno. Una condizione che sorride, in questo senso, al nostro Jannik Sinner, che non ha avuto problemi al cospetto del serbo Laslo Djere, sconfitto 6-4 6-2 al debutto sul cemento della Florida. Il prossimo avversario del tennista altoatesino sarà quindi Grigor Dimitrov, il quale ha sconfitto in una sfida tiratissima con Jan-Lennard Struf (4-6 7-6 6-4). Senza alcun tipo di problema Carlos Alcaraz, che riprende il discorso dal trionfo di Indian Wells (in cui peraltro eliminò proprio lo stesso Sinner in semifinale), regolando l’argentino Facundo Bagnis con un nettissimo6-0 62. Bagnis che, peraltro, vince il suo primo game della sfida dopo oltre un’ora di gioco… Adesso il numero uno al mondo, al terzo turno, seondo tabellone, se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, abile nella notte a regolare l’americano Maxime Cressy. Ecco ora, qui di seguito, tutti i risultati della giornata del 24 marzo.

E) Ruusuvuori b. R. Bautista Agut 6-4 7-6

D) Shapovalov b. G. Pella 6-3 3-6 6-3

A) Rublev b. J. J. Wolf 7-6 6-4

J) Sinner b. L. Djere 6-4 6-2

D) Schwartzman b. Y. Wu 7-6 6-1

B) van de Zandschulp b. A. Popyrin 4-6 7-6 6-2

T) Paul b. M. Huesler 5-7 6-3 6-4

T) Fritz b. E. Nava 6-4 6-1

M) Kecmanovic b. U. Humbert 6-4 6-7 7-6

C) Alcaraz b. F. Bagnis 6-0 6-2

G) Dimitrov b. J-L. Struff 4-6 7-6 6-4

A) Davidovich Fokina b. B. Nakashima 6-4 7-6

D) Lajovic b. M. Cressy 6-4 7-6

C) Ruud b. I. Ivashka 6-2 6-3

H) Rune b. M. Fucsovics 6-3 7-5

T) Daniel b. A. Zverev 6-0 6-4