Materazzi punge ancora Ibrahimovic, polemica sul web

Tra i due non corre buon sangue e si sa, così è appena normale che ogni volta che possono sia Ibrahimovic che Materazzi si lancino frecciatine a vicenda. E’ successo di recente quando lo svedese ha ricordato l’episodio di una lite in campo, con pronta replica di Matrix (“grazie Ibra, abbiamo vinto la Champions perchè tu lasciasti l’Inter”) ed è ricapitato adesso, via social.

Ruggine mai sopìta

Quale sia il vero motivo dell’astio tra i due non è ben chiaro, probabilmente qualche violento botta e risposta in campo da avversari, fatto sta che per Materazzi sembra diventato davvero un passatempo quello di prendersi gioco di Ibra.

StayatHomeChallenge, tocca a te

L’ultimo spunto è arrivato in occasione della StayAtHomeChallenge, l’iniziativa di moda ai tempi del Corona Virus, che consiste nel palleggiare con un rotolo di carta igienica. Materazzi ha pubblicato un video in cui fa canestro nella coppa dei campioni (che vinse nell’anno del Triplete) corredato dalla scritta provocatoria “Dai Zlatan, vediamo se ci riesci… se vuoi la coppa te la presto”, con la musica di “We are the Champions” in sottofondo e due bei cuori, uno nero e l’altro azzurro.

La Champions della discordia

Quella Champions che Ibra non ha mai vinto in carriera e che Materazzi ha alzato al cielo dopo il successo sul Bayern nella finale del 2010.

Chi ha ragione?

Sui social il popolo del web si divide. I milanisti ovviamente prendono le difese del loro bomber: “Ma Materazzi quanto è piccolo da infinito a infinito, Ibra?”. Gli interisti ricordano: “Mi sa che a mani nude Materazzi si è fatto sempre rispettare da Ibra (ricordato per aver fatto da paciere senza muovere un pollice a difesa di Burdisso)”.

SPORTEVAI | 22-03-2020 10:14