Sci, Matilde Lorenzi in condizioni gravissime: incidente in Val Senales per la campionessa italiana di SuperG

Il mondo dello sci in ansia per le condizioni di Matilde Lorenzi, campionessa italiana di SuperG (titolo conquistato lo scorso 26 marzo agli Assoluti della Val Sarentino, in provincia di Bolzano) rimasta vittima di un grave incidente sulle piste della Val Senales, in Alto Adige. Dopo il violento impatto contro il terreno ghiacciato la ventenne è stata soccorsa, intubata e trasportata d’urgenza in ospedale a Bolzano. Le sue condizioni sono considerate gravissime.

Incidente Matilde Lorenzi, il comunicato della FISI

A dare la notizia, un comunicato della FISI, Federazione Italiana Sport Invernali: “Matilde Lorenzi, ventenne torinese di Villarbasse, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile, è rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento che il team stava effettuando sulle nevi di Val Senales. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale di Bolzano, dove sono in corso accertamenti diagnostici”.

Chi è Matilde Lorenzi, la campionessa italiana di SuperG

Nella sua nota la FISI ricorda che “Lorenzi si è messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si è classificata al sesto posto in discena e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come miglior piazzamento in Coppa Europa”. In seguito alla nota sull’incidente, forse per il boom di accessi, il sito della Federazione è andato in tilt, risultando a lungo offline.

Problema agli sci e l’impatto col ghiaccio sulla pista Gravand G1

Stando alle prime ricostruzioni, Matilde stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando gli sci si sono divaricati, facendole perdere il contatto col manto nevoso. La giovane atleta azzurra ha sbattuto con violenza il volto contro il ghiaccio, poi uno degli sci si è sganciato facendola finire fuori pista. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri del Centro di addestramento di Selva di Val Gardena e quelli della stazione di Senales, che hanno eseguito i rilievi volti a verificare che tutte le condizioni di sicurezza della pista fossero in regola. Disposte audizioni per gli allenatori allo scopo di raccogliere ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.