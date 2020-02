Matrimonio Moser-Rodriguez: la risposta che chiude i giochi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, insieme, hanno conquistato una visibilità esponenziale rispetto anche solo alla loro popolarità all’epoca della partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma quando convoleranno a nozze i due, che non manifestano apertamente intenzione di fornire particolari sul tema?

Francesco Moser: le parole sulle nozze del figlio

Tocca al padre di lui, Francesco Moser, esprimersi sull’argomento nel corso di una ricca e interessante intervista rilasciata a Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da me.

I rumors sul matrimonio – e sull’arrivo di un figlio – si rincorrono con una alternanza di dichiarazioni che lasciano aprire spiragli ma nulla di più circoscritto: “Matrimonio tra Cecilia e Ignazio? Devi chiedere a loro. Io sarò l’ultimo a saperlo (ride, ndr). Sono scelte personali”, ha risposto il 68enne, che nel frattempo ha allacciato un rapporto con i genitori di lei, Veronica e Gustavo.

Un rapporto che pare consolidato, solido e confermato dalla frequentazione estesa alle reciproche famiglie: nulla che induca a dubitare sulle intenzioni di entrambi, pur considerando le molteplici opportunità che si sono offerte alla coppia e ai singoli. Certo è che Cecilia, fino ad allora sorella riflettente di Belen, ha acquisito una maggiore maturità e una indubbia capacità attrattiva soprattutto nel ruolo di testimonial.

E di spregiudicata macchina da polemiche: dallo straziante abbandono in diretta di Francesco Monte, alla lite a mezzo stampa Giulia De Lellis e Andrea Iannone e le incomprensioni proprio con la famiglia del suo compagno.

I progetti: un figlio e il matrimonio

In fondo, Ignazio e Cecilia hanno animato quell’edizione del GF Vip conquistandosi un posto doppio nello showbiz all’uscita dalla casa. Da allora, per entrambi, le proposte commerciali e televisive sono cresciute, al pari del loro amore: l’ultima delle opportunità di coppia colte da Moser e dalla Rodriguez minore,ovvero la conduzione di ‘Ex on the beach Italia’ su MTV. “Tutti vorrebbero vederci sposati e con un figlio. Di certo noi lo vogliamo, ma non è il momento. Quando arriverà non lo nasconderemo”, aveva ammesso Cecilia in una delle interviste più recenti sull’argomento.

VIRGILIO SPORT | 18-02-2020 12:14