Matteo Arnaldi, l’esordio allo Slam è indimenticabile. Video

Giornata da incorniciare per il tennista classe 2001, che accede al secondo turno e regala all’Italia la prima vittoria in quest’edizione del Roland Garros

28-05-2023 20:40

Dopo aver ottenuto la sua prima vittoria ATP a Barcellona e il primo successo contro un top 10 a Madrid (battendo Ruud) poco più di un mese fa, Matteo Arnaldi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il tennista nativo di Sanremo, all’esordio assoluto in un tabellone principale di un torneo del Grande Slam, ha sconfitto in rimonta (2-6; 6-3; 6-0; 6-2) Daniel Galan, accedendo così al secondo turno.

La crescita del tennista italiano in questo 2023 è sotto gli occhi di tutti e, infatti, più che di sorpresa, la sua prima vittoria a livello Slam ha tanto il sapore di conferma. Prima di questo Roland Garros, Arnaldi non si era mai spinto oltre il terzo turno di qualificazione, raggiunto sia agli US Open 2022 che all’Australian Open 2023, nei quattro tornei tennistici principali, ma qualcosa nell’ultimo periodo ha fatto clic. Della vittoria contro Galan, ciò che più ha impressionato è stata la mentalità del classe 2001, che dopo aver perso il primo set subendo due break, non si è scomposto e ha sempre dimostrato di credere nei propri mezzi e nella vittoria, denotando quella mentalità necessaria per farcela a questi livelli. Ad attenderlo al secondo turno ci sarà il vincente della sfida tra Shapovalov e Nakashima.

ITALIAMEDIA