Matteo Spagnolo, dopo il draft NBA ufficiale l’approdo a Trento

28-07-2022 17:05

Smaltite le emozioni per il draft NBA e la prima Summer League della carriera giocata con la maglia dei Twolves, Matteo Spagnolo ha dissolto i dubbi sul suo futuro firmando un accordo per la prossima stagione con la Dolomiti Energia Trento.

Tale operazione permetterà al promettente playmaker classe 2003 di accumulare ulteriormente nel campionato italiano (l’anno scorso ha difeso i colori della Vanoli Cremona) e fare i primi passi in Europa giocando l’Eurocup.

“Siamo molto soddisfatti e contenti di dare il benvenuto a Matteo: l’arrivo di Spagnolo, assieme alle firme dei confermati e di Udom, concretizza l’idea che ci eravamo dati all’inizio dell’estate di creare un nucleo italiano che potesse dare alla squadra qualità e identità” ha dichiarato dopo la firma coach Lele Molin.

“Le qualità tecniche e l’ambizione di Matteo dovranno essere per tutto il gruppo una spinta a voler competere con tutti, in Italia e in EuroCup. Siamo orgogliosi che realtà ai massimi livelli internazionali come il Real Madrid e i Minnesota Timberwolves abbiano visto nel nostro progetto il giusto ambiente dove far proseguire lo sviluppo di Spagnolo” ha proseguito l’allenatore italiano, pronto a far crescere ancora uno dei migliori prospetti della pallacanestro nostrana.