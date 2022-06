22-06-2022 13:00

La notte prima degli esami sarà stata un tormento anche per loro, alla vigilia della prova scritta di italiano. Gli eroi con la maglia azzurra, la generazione TikTok e gli influencer che si affacciano alla vita adulta grazie a questo rito di passaggio, che segna l’ingresso nell’età della consapevolezza e della conoscenza, un limite che per alcuni sarà vissuto sotto i riflettori dei social. E poi tutto il resto.

Tra i calciatori chiamati a sostenere l’esame ci saranno la nuova promessa della Nazionale italiana, Wilfried Gnonto, e il difensore dell’Atalanta e fresco di debutto con il ct Roberto Mancini, Giorgio Scalvini. Tra i musicisti ci dovevano essere anche Blanco e Sangiovanni, che però hano preferito chiudere qui e rimandare al prossimo anno per non interrompere gli impegni professionali.

I calciatori Gnonto e Scalvini alla prova di maturità

Tra gli studenti celebri che oggi sosterranno la prima prova, c’è anche la promessa della Nazionale di calcio italiana, Wilfried Gnonto. Il 18enne attaccante dello Zurigo, diventato un riferimento anche per Mancini, svela la sua emozione:

“Per i miei genitori è sempre stato importante farmi andare avanti con la scuola, e io vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me”, ha detto prima della prima prova della maturità Gnonto.

L’azzurro ha preparato gli esami da privatista, durante il campionato “ho studiato molto – ha detto -, ritagliandomi momenti durante i ritiri anche se è stato difficile, per me terminare questo percorso è importante”.

“Sono riposato – ha aggiunto prima di entrare in aula – e spero vada bene anche se temo matematica”. Poi ha concluso: “Per una una partita forse sono più calmo, perché è ciò che mi piace di più e mi riesce meglio”.

Tra i ragazzi del ct, anche Giorgio Scalvini si diplomerà quest’anno al Liceo Sportivo. In un’intervista a SkySport il 18enne ha rivelato che dopo il diploma il suo sogno è quello di iscriversi alla facoltà di Chimica e di proseguire gli studi. Altro classe 2003 che affronterà la maturità 2022 è lo juventino Fabio Miretti, anch’egli iscritto al liceo sportivo.

Influencer e attrici alla prova

Impressionante la schiera di giovanissime influencer che affrontano quest’anno la maturità: protagoniste su Instagram e di TikTok, come Elisa Maino, una delle influencer più famose d’Italia, che vanta 2,9 milioni di follower su Instagram. Essendo una 2003, anche “La_mainoo” (questo il suo nick su Instagram) dovrebbe diplomarsi quest’anno. Tra le altre regine dei social che quest’anno dovranno affrontare la maturità spicca Alice De Bortoli, ex Collegio da 2,2 milioni di follower su Instagram e ben 3 milioni di seguaci su TikTok, piattaforma sempre più in crescita.

Non solo influencer, Mariasole Pollio, napoletana classe 2003, ha vissuto una storia (pare) con lo juventino Dusan Vlahovic e ha già un corposo curriculum da attrice alle spalle (ha preso parte anche a una edizione di Don Matteo) che ha aiutato il suo pubblico social a crescere.

Con loro ci sono anche Marta Losito, Federica Scagnetti e Aurora Baruto alle quali rivolgiamo la frase che si dice a chi dovrà affrontare questa fase così decisiva nella formazione culturale.

Niente maturità per Blanco e Sangiovanni

Niente maturità, invece, per Blanco (infortunato) e Sangiovanni che hanno deciso di rimandare l’esame al prossimo anno quando saranno lontani da palchi e impegni professionali esplosi dopo il successo sanremese che ha travolto entrambi.

VIRGILIO SPORT