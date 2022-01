Mauro Zarate può tornare in Italia: c’è la proposta della Salernitana

26-01-2022 20:26

Bisogna tornare al gennaio 2017, 5 anni fa, per trovare l’ultima apparizione di Mauro Zarate in Serie A: 6 mesi con la maglia della Fiorentina, prima di passare al Watford, vivere una parentesi negli Emirati e poi tornare in argentina.

A 34 anni, l’attaccante argentino che ha brillato con la Lazio e giocato anche con l’Inter potrebbe tornare in Italia. Sulle sue tracce ci sarebbe la Salernitana. A riportarlo è ‘Olé’, che spiega come l’attaccante, dopo essersi svincolato dall’Atletico-MG in Brasile, sia alla ricerca di una nuova avventura.

Zarate avrebbe già rifiutato una proposta del Gimnasia, che l’avrebbe voluto riportare in Argentina, dove ha già vestito le maglie del Velez, in cui è cresciuto, e del Boca Juniors.

Classe 1987, 35 anni da compiere a marzo, Zarate in Serie A ha giocato 148 partite, segnando 32 reti complessive. Il suo talento e la sua esperienza potrebbero essere fondamentali per la rincorsa della Salernitana verso la salvezza.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT