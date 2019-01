Max Allegri esulta e fa mea culpa

La Juventus vola a più undici sul Napoli grazie alla soffertissima vittoria in casa della Lazio. Cancelo e un rigore di Ronaldo ribaltano nel finale il vantaggio della squadra di Inzaghi, maturato su autorete, ma legittimato dalle tante occasioni create.

Al termine della gara, Max Allegri ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', facendo mea culpa per il pessimo primo tempo dei suoi: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto male per colpa mia. Ho messo Emre Can davanti alla difesa, non ha tempi e geometrie ora e l'ho messo in difficoltà. Nel secondo tempo eravamo migliorati, ma poi ci siamo fatti gol da soli".

Ancora decisive le sostituzioni, ma anche le parate di Szczesny: "Per fortuna abbiamo finito bene, loro sono calati nel finale. Gli innesti di Cancelo e Bernardeschi ci hanno aiutato. Chi entra con lo spirito giusto può spaccare la partita. Szczesny sta facendo molto bene, ma sapevamo anche l'anno scorso che fosse forte. E' migliorato nella personalità e nell'attenzione per i novanta minuti".

Il tecnico livornese ammette l'importanza della vittoria dopo il pareggio del Napoli: "Sapevamo dell'importanza di vincere visto il risultato di Napoli. Ho detto ai ragazzi che anche in caso di brutta prestazione c'era da stare in partita, perché vincendo avremmo fatto un bel salto".



SPORTAL.IT | 27-01-2019 23:40