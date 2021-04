“Maxi-sanzione per la Juve", i tifosi non ci stanno 

Dopo il fallimento della proposta della Superlega continuano a spuntare indiscrezioni circa possibili sanzioni per i club fautori del progetto, Real Madrid e Juventus in primis. A fornire notizie a riguardo è Tancredi Palmeri, che su Twitter ha paventato l’ipotesi di una punizione molto severa per le due società.

Squalifica in arrivo per Real e Juve?

“Alcuni dei membri del Comitato Esecutivo Uefa in corso in questo momento spingono per un anno di squalifica dalle coppe per Real Madrid e Juventus! – scrive il giornalista in un tweet – Sembra prevalere però un approccio sanzionatorio più soft”.

Naturalmente l’anticipazione di Palmeri ha scatenato centinaia di commenti da parte di tifosi di diverse squadre, ma soprattutto di quelli della Juventus, Milan e Inter, i tre club italiani coinvolti nella nascita della Superlega.

La rabbia dei tifosi

“Si vabbè ovvio che il Poggibonsi chieda la squalifica, ma non contano nulla e soprattutto la Uefa non può squalificare nessuno”, commenta Giuseppe, tifoso juventino.

E l’interista Fa gli fa eco: “Ma c’è una base legislativa? Perché mica possono andare a sentimento. Altrimenti diventa un ricorso facile al Tas”. “Ma su che basi giuridiche? Per aver provato a fare libera impresa?”, il commento di un altro juventino, Mattia. Per Nausica penalizzare solo Real e Juve non sarebbe corretto: “Il contratto lo hanno firmato in 12, devono pagarne le conseguenze o tutti o nessuno”.

Gianguido, invece, non crede che l’Uefa andrà fino in fondo: “Gli faranno fare una paginetta di ‘Io amo l’Uefa e sono stato tanto cattivo’”, commenta con sarcasmo. Andrea, invece, ironizza richiamando lo score negativo della Juventus in campo europeo: “Squalifica di un anno? Alla Juve non cambierebbe molto come impegno sportivo…”.

SPORTEVAI | 23-04-2021 10:51