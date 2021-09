Mazepin, nuove accuse a Schumacher

Come se non bastassero i pessimi risultati in pista, benché attesi a inizio stagione, con il team ancora fermo a 0 punti, in casa Haas si deve fare i conti con una guerra intestina ormai sempre meno latente tra Nikita Mazepin e Mick Schumacher.

Dopo le tante uscite di pista che li hanno visti protagonisti in stagione separatamente, lo scontro tra i due è esploso dopo il contatto avvenuto a Zandvoort, che ha compromesso la gara di entrambi i piloti, i quali come da copione si sono poi rimpallati la responsabilità dell’incidente.

Il team principal Gunther Steiner ha provato a riportare il sereno, avvisando però che non tollererà più episodi simili in futuro.

Intanto però alla vigilia del weekend del Gp d’Italia a Monza il russo è tornato sull’argomento lanciando accuse tutt’altro che velate al compagno di scuderia, pur senza nominarlo…: “Steiner ha parlato a me e Mick dopo la gara in Olanda. Non voglio dire cosa ci siamo detti, ma posso dirvi che io non sono sulla lista dei cattivi…”.

