Mazza al chiodo per Mikko Ilonen

Mikko Ilonen, dopo 18 anni tra i professionisti, ha annunciato l’addio al golf.

"Sono convinto che questa non sia la fine, ma l'inizio di una nuova ed entusiasmante avventura. Adesso è arrivato il momento di prendermi cura dei miei familiari proprio come in questi anni loro hanno fatto con me" ha tenuto a precisare.

Con 398 gare e cinque successi nell'European Tour di golf, l’oggi 39enne è il più vincente nella storia della Finlandia ed è arrivato in carriera anche al 37esimo posto del world ranking.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 13:20