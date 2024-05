Playoff Serie B, Catanzaro sogna, ora Palermo-Venezia: formazioni, le ultime e dove vederla in tv

I calabresi hanno staccato il pass per la semifinale dei playoff di B con la Cremonese, la gioia di Vivarini: domani sera Palermo e Venezia in campo

Per il Catanzaro è tempo di festeggiare, dopo la vittoria ai supplementari contro il Brescia. Ma non può farlo per molto tempo, la Cremonese li aspetta e martedì 21 andrà in scena la semifinale d’andata dei playoff. Ventiquattro ore prima si sfideranno invece il Palermo e il Venezia.

Catanzaro festeggia, ora la Cremonese

Il Catanzaro ha vissuto una notte magica, proprio come le note di “Un’estate italiana” al termine della partita. Il “Ceravolo”, grazie gol al 96′ di Donnarumma, si è trasformato in una piazza in festa dopo momenti di paura e rammarico. Una rete che ha regalato ai giallorossi la possibilità di giocarsi l’accesso alla semifinale dei playoff ai supplementari, dove il Brescia è arrivato senza forze e con il morale a pezzi. “Con una cornice di pubblico così era impossibile non far divertire la nostra gente – ha detto Vivarini in sala stampa al termine del match. Poi ha proseguito: “Voglio sempre organizzare una squadra per fare risultato, ma soprattutto per proporre calcio e fare divertire i tifosi. A un certo punto sono saltati tutti gli aspetti tattici, ma chi è subentrato ha portato a casa il risultato con determinazione e cattiveria. Adesso ci prepariamo ad affrontare la partita di martedì”.

Sui due gol presi: “Erano evitabilissimi, due cross dentro l’area di rigore. Sul primo abbiamo reagito bene, mentre sul secondo abbiamo perso l’ordine e si è perso il senso tattico. Loro sono stati bravi nella fase difensiva e hanno giocato alla morte con rabbia e aggressività: il Brescia è una buona squadra e noi potevamo fare meglio sotto l’aspetto del gioco”.

È la rivincita di Brignola e Donnarumma: “Sono contento per lui, mi ha sempre dato grandi soddisfazioni e anche ora mi ha ripagato con questo gol che si merita tanto. Lui ha sofferto molto quest’anno e farsi trovare pronto su quel pallone è stato determinante. Se l’è meritato, così come Brignola. Hanno avuto entrambi molte difficoltà a giocare, ma se lo meritavano”. Ora testa alla Cremonese: “Dobbiamo recuperare le energie e lavoreremo molto sotto l’aspetto dei video. Dobbiamo conservare questo entusiasmo per una partita che sarà molto complicata”.

Playoff Serie B, verso Palermo-Venezia

Il Palermo ha superato senza molta fatica la Sampdoria al “Barbera” e ora deve vedersela contro il Venezia per continuare a coltivare il sogno Serie A. La squadra di Vanoli ha terminato il campionato al terzo posto in classifica e per qualche minuto ha sfiorato anche la promozione diretta. I lagunari avranno due risultati utili, quindi in caso di pareggio dopo i 180 minuti di andata e ritorno, accederanno alla finale dei playoff. Due bomber a confronto, da una parte Brunori e dall’altra Pohjanpalo, vincitore della classifica marcatori della Serie B con 22 gol.

Dove vedere Palermo-Venezia e i playoff di Serie B

Il fischio d’inizio del match tra Palermo e Venezia è atteso per lunedì 20 maggio alle 20.30, con l’andata al “Barbera”. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky e anche su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Mentre in streaming si potrà seguire su Dazn e Now Tv. Lo stesso palinsesto anche per Catanzaro-Cremonese che si giocherà il giorno dopo.

Le probabili formazioni di Palermo-Venezia

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Nedelcearu, Lucioni, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Lund; Insigne, Brunori; Soleri. All. Mignani.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Bjarkason, Tessmann, Busio, Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo. All. Vanoli