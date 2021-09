Mazzanti: "Tokyo ha lasciato scorie, merito tutto delle ragazze"

E’ felice e ancora incredulo Davide Mazzanti, il ct del volley femminile azzurro di ritorno dalla Serbia. L’Italia ha battuto le padrone di casa 3-1 in rimonta e si è laureata campione d’Europa, riscattando le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Intervistato da Sky Sport, il coach marchigiano è apparso visibilmente esausto il giorno dopo il trionfo a Belgrado: “Sono ancora emozionato e stanco, abbiamo passato una notte senza dormire… Ma è stata bellissima”.

Inevitabile il pensiero alla gestione della squadra dopo i Giochi in Giappone: “Tokyo ha lasciato in noi tante scorie, non è stato facile tornare in campo dopo le Olimpiadi. Progressivamente abbiamo lavorato per toglierle. Piano piano la connessione tra le ragazze è aumentata, devo dire che il grande merito di questo risultato è loro. Questa connessione l’hanno gestita tra di loro: era difficile resistere al fallimento di Tokyo, loro hanno trovato la consapevolezza che le ha rese performanti e irresistibili”.

Mazzanti non si prende i meriti della vittoria e ribadisce la grandezza delle sue giocatrici: “Faccio i complimenti alle ragazze, perché la parte più importante l’hanno fatta loro. Io ho cercato di puntualizzare gli aspetti tecnici e tattici, dando solo qualche dettaglio in più rispetto a Tokyo. La differenza l’ha fatta la loro connessione partita dopo partita”.

OMNISPORT | 05-09-2021 15:52