Mazzarri: "E' come una finale di Champions"

20-11-2021 15:04

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri prova a dare la scossa ai suoi attualmente all’ultimo posto in classifica: “Preferisco non fare delle tabelle: d’altra parte siamo andati vicini alla vittoria in gare sulla carta difficili, come si fa a fare previsioni? Quello che posso dire è che per me domani sarà una finale di Champions. E così sarà per il prossimo impegno e l’altro ancora”.

Mazzarri preannuncia cambi in vista del match con il Sassuolo: “Ci sarà qualcosa di diverso. Il primo allenamento degli uruguaiani è stato venerdì con i giocatori stanchi per il viaggio. Quando si parla di tattica ci deve essere tutta la squadra, non si possono ripetere le cose più volte, altrimenti si rischia di impazzire”.

OMNISPORT