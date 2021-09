Mazzarri nuovo allenatore del Cagliari: annuncio vicino

Giornata calda per le panchine di Serie A. Oltre al Verona cambia guida tecnica il Cagliari, che in giornata ha ufficializzato l’esonero di Leonardo Semplici. Il suo posto, a meno di clamorosi colpi di scena, verrà preso da Walter Mazzarri.

Secondo quanto riporta ‘Sky’, il tecnico toscano è ai dettagli per accordarsi con la società sarda e tornare così ad allenare in Serie A.

In casa di fumata bianca, Mazzarri eredita una squadra che fino ad ora in campionato ha conquistato 1 punto in 3 partite, frutto del pareggio contro lo Spezia alla prima giornata.

L’allenatore nato a San Vincenzo non allenava in massima serie dalla stagione 2019/20, quando sedeva sulla panchina del Torino ed è stato esonerato dopo la ventiduesima giornata.

Un’occasione di riscatto importante dunque, per un tecnico capace in passato di grandi imprese soprattutto con Reggina, Sampdoria e Napoli.

OMNISPORT | 14-09-2021 20:14