Mazzocchi attacca Elkann e scatena una bufera sul web

Nel mondo del calcio è stata la prima a prendere la decisione di tagliare gli stipendi ai giocatori delal Juventus e a stabilire anche parametri nuovi per i futuri ingaggi, con tetto fissato a 5 milioni di euro ma la famiglia Agnelli si sta ovviamente muovendo anche per l’azienda principale, ovvero la Fca, a seguito della crisi dovuta all’emergenza sanitaria scatenata dal Corona virus. Una mossa che – a differenza del taglio dei compensi ai calciatori – non è piaciuta a Marco Mazzocchi. Il giornalista della Rai ha criticato aspramente su twitter John Elkann, cugino del presidente bianconero Andrea.

Mazzocchi critica la famiglia Agnelli su twitter

Sui social Mazzocchi scrive: “Caro Dott.Elkann, Comprendo che il momento sia critico per tutti, ma non ritiene inopportuno chiedere al Governo Italiano un prestito di 6 miliardi di euro avendo la Sua azienda (FCA) sede in Olanda? Cordiali Saluti”.

Sui social i tifosi rispondono a Mazzocchi

Su twitter sono soprattutto i tifosi a replicare a Mazzocchi: ” I soldi servono ad un’azienda sì che in maniera opinabile ha sede in Olanda ma che dà lavoro a tantissimi italiani . ” o anche: “Avere la sede legale, non significa avere lavoratori presso stabilimenti in Olanda. Gli stabilimenti sono in Italia”.

Il web difende Elkann dalle accuse

C’è chi scrive: “Non li ha chiesti al governo, li ha chiesti ad una banca, avvalendosi della garanzia Sace. Come fanno la maggior parte delle PMI italiane con la garanzia del Medio credito centrale. Non capisco perché strumentalizzare e riportare cose inesatte” o anche: “Se se poi chiudono gli stabilimenti e lasciano 40.000 persone per strada,dice lei è meglio?”.

Fioccano le reazioni: “Torna a pensare a come far chiudere il campionato va…ancora ti vince lo scudetto la Lazio” oppure: “Marco mi eri simpatico ..però Pechino ti ha scombussolato .dimmi quando inizia il campionato ..forse sarai più informato”.

Le voci a favore di Mazzocchi

Non manca chi dà ragione al giornalista della Rai: “Hai ragione. Da juventino non penserei mai di ragionare da tifoso su una situazione del genere. Il calcio non c’entra quando produci in Polonia e a Torino noi tiriamo la cinghia”.

Infine: “Si potrebbe chiamare ricatto la richiesta della Fiat ,per mantenere i livelli d’occupazione in Italia ho bisogno dell’aiuto dello stato , lo stesso Stato che nel passato ha sempre aiutato Fiat e che loro andando in Olanda hanno tradito”.

SPORTEVAI | 16-05-2020 10:08