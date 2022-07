McLaren: Andreas Seidl elogia Lando Norris

21-07-2022 15:11

Lo scorso anno era anche diventato virale il video pubblicato sui canali social della McLaren che ritraeva Lando Norris e la dirigenza del team papaya mentre firmavano l’allungamento del contratto.

Mai scelta fu migliore dice Andrea Seidl, contento del rendimento del giovane talento inglese sul sedile della sua monoposto. “Lando è cresciuto molto e ha avuto uno sviluppo estremamente positivo, passando da esordiente a uno dei migliori piloti del paddock – ha affermato il manager tedesco – è quindi chiaro che abbiamo tutto l’interesse a tenerlo con noi il più a lungo possibile e per fortuna anche Lando l’ha vista così, confermando le nostre idee e strategie”.

Secondo Seidl la giovane età del pilota inglese riserverebbe ancora margini di miglioramento. “Non dimentichiamoci che Lando è solo al quarto anno nel Circus, il che significa che ha ancora margini d’apprendimento. Questo aspetto mi rende molto fiducioso per il futuro, pensando a ciò che possiamo realizzare insieme a Landoche non è certamente un pilota completo, ma sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventarlo”.