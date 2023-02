McLaren, Piastri: "Avrei voluto fare più giri"

Il pilota della McLaren: "Non vedo l'ora di scendere in pista per la mia prima gara".

26-02-2023 21:58

La McLaren è stata una delle scuderie che ha avuto più problemi tecnici nel corso della tre giorni di test in Bahrain. Ad ammetterlo è anche il pilota Oscar Piastri, pronto al debutto in F1: “La mattinata del day-3 non è stata delle più tranquille, perché abbiamo avuto qualche problema con la macchina. Non sono riuscito a fare tutti i giri che avremmo voluto. Tuttavia siamo riusciti a scendere in pista e io continuo a imparare, il che è positivo. Penso che siamo in una forma decente in vista della prossima settimana”.

“Sono stati dei bei giorni di lavoro con la squadra – ha continuato l’australiano -, per iniziare la stagione, e li ringrazio per il loro sostegno. Sento che siamo in una buona posizione e non vedo l’ora di scendere in pista per la mia prima gara”.